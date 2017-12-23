Tomovic: "Peccato non aver segnato il gol del pareggio, ripartiamo da Benevento. A Verona sta bene"

Nenad Tomović, difensore del Chievo, ha parlato attraverso il sito ufficiale dei clivensi dopo la sconfitta contro il Bologna. “Ho sfiorato il 3-3? Sono andato vicino al gol, peccato per questa situaz...

Nenad Tomović, difensore del Chievo, ha parlato attraverso il sito ufficiale dei clivensi dopo la sconfitta contro il Bologna. “Ho sfiorato il 3-3? Sono andato vicino al gol, peccato per questa situazione ma anche per il risultato. Ho provato ad aiutare i nostri attaccanti, ho servito un assist per Inglese ma peccato che non sia riuscito a fare gol in quella occasione. Abbiamo purtroppo incassato un gol nei primi 5’, sia nel primo tempo che nella ripresa, mentalmente non aiuta. Adesso dobbiamo dimenticare questa partita, bisogna guardare avanti e conquistare tre punti nella prossima gara. Il gruppo? Sto davvero bene qui, l’ho sempre detto. Ora contano i risultati della squadra e raggiungere il nostro obiettivo a breve”, le parole dell’ex Fiorentina.

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