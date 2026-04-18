Tomovic: "Il Lecce è abituato a lottare per la salvezza. La Fiorentina è stanca dopo il Crystal Palace"

Nenad Tomovic ex Fiorentina e Lecce ha commentato la sfida di Lunedì sera al Via Mare

Ecco le parole di Tomovic a La Gazzetta del Mezzogiorno: «La compagine salentina lotta da sempre per la permanenza. C’è la consapevolezza di dovere tribolare sino alla fine. Per le prestazioni che ha sfoderato avrebbe meritato qualche punto in più, ma ha pagato le difficoltà ad andare in rete e qualche errore nella fase di non possesso. Nonostante ciò, è in corsa per conservare la categoria e spero e credo che possa centrare il traguardo. La “Viola”, di contro, era considerata da prima fascia, dopo una campagna acquisti onerosa, che ha portato a Firenze calciatori di spessore ed un tecnico del valore di Pioli. Invece, le cose sono andate male e quando si verificano situazioni del genere tutto si complica. Con Vanoli in panchina è cresciuta ed oramai sembrerebbe fuori dalla bagarre. L’undici allenato da Di Francesco dovrà scrollarsi di dosso ogni timore e cercare di sfruttare il fatto che la Fiorentina è reduce dall’impegno in Conference League contro il Crystal Palace, che ha portato ad un notevole dispendio di energie psico-fisiche. Questo non significa che per i giallorossi sarà una partita facile, in quanto i loro rivali sono di caratura superiore. Ma siamo alla volata finale e bisogna sfruttare a dovere le gare interne, con la spinta del “Via del Mare”, e gli scontri diretti. Ma a Falcone e compagni servirà una prestazione priva di sbavature, fatta di intensità, attenzione, cuore»