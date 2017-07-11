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Tomovic: "Sono felice perché sono rimasto pure quest'anno. Io un anziano del gruppo".

Il difensore della Fiorentina Nenad Tomovic ha parlato a ViolaChannel alla fine della sessione di allenamento di oggi pomeriggio. Queste le sue dichiarazioni: “Sto bene, sono felice perché sono rimast...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2017 19:50
Tomovic: "Sono felice perché sono rimasto pure quest'anno. Io un anziano del gruppo". - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il difensore della Fiorentina Nenad Tomovic ha parlato a ViolaChannel alla fine della sessione di allenamento di oggi pomeriggio. Queste le sue dichiarazioni: “Sto bene, sono felice perché sono rimasto anche quest’anno, avrò una nuova opportunità di ricominciare con la Fiorentina. Mi piace lavorare così perché lavoriamo seriamente con idee chiare. I ragazzi qui sono prontissimi e daranno il massimo in tutta la stagione: sono tutte bravissime persone ed educate, hanno anche molto talento, chi rimarrà potrà dare una grande mano alla Fiorentina. Io un “anziano” del gruppo? Sì, ad agosto farò 30 anni e finché resterò qua darò il massimo per la Fiorentina”.

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