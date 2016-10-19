Tomovic: "Abbiamo fatto un casino e c'è qualche difficoltà a livello mentale. Rispetto all'anno scorso..."

Nenad Tomovic questo pomeriggio è stato intervistato da Sky Sport, queste le sue parole:“Intorno a noi non c’è un clima facile, siamo noi che andiamo in campo e che abbiamo creato questo “casino”, per...

Nenad Tomovic questo pomeriggio è stato intervistato da Sky Sport, queste le sue parole:

“Intorno a noi non c’è un clima facile, siamo noi che andiamo in campo e che abbiamo creato questo “casino”, perciò adesso tocca a noi cercare di cambiare le cose e tornare sulla nostra strada. Siamo stati un pochino sfortunati rispetto alla scorsa stagione perché non facciamo risultati. In parte è cambiato il gioco in fase di costruzione, tuttavia il problema è che stiamo segnando meno. C’è qualche difficoltà anche a livello mentale, non solo fisico. Dobbiamo tirare fuori la forza di squadra e uscire da questa situazione. I singoli devono giocare nel ruolo giusto per dare qualcosa in più, ma anche lo scorso anno molti di noi si adattavano in più ruoli”.