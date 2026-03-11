Tomczyk: “Avremo le nostre occasioni, dobbiamo sfruttarle. In Italia mi ispiro a Gasperini”

Così TMW riporta le parole del tecnico degli avversari della Fiorentina: “Giornata di vigilia anche per il Rakow: Lukasz Tomczyk, allenatore dei polacchi, ha parlato così dalla sala stampa dello Stadio Artemio Franchi. Tomczyk, al debutto europeo, ha commentato così il suo stato d’animo: “Se penso a due anni fa, non mi ricordo nemmeno dove ero, forse assistente in Serie B. Questo è incredibile e può insegnare a non avere limiti. La partita di domani può darci consapevolezza, da tutti gli incroci possiamo imparare tanto. Le emozioni sono forti”.

Pensa che la Fiorentina sia distratta dai problemi in campionato? “Non so, non credo che faranno calcoli. Ci saranno calciatori diversi ma daranno il massimo per vincere. Noi dobbiamo stare attenti a tutto, soprattutto ai calci piazzati”.

Ci saranno dei cambi rispetto alla formazione tipo? “Abbiamo fatto quattro clean sheet nelle ultime partite, è difficile cambiare formazione perché i difensori stanno facendo bene. Poi ci sono alcuni giocatori che non sono al meglio, alcuni saranno pronti solo dopo la sosta Nazionali”.

Cosa la spaventa della Fiorentina? ” Non sottolineo un singolo, sono una squadra forte in tutto, ha un buon potenziale fisico, attaccanti forti e tanti giocatori a disposizione”.

Cosa vi ha insegnato la doppia sfida contro lo Jagiellonia? “Sicuramente a essere propositivi contro questa squadra, dovremo farci trovare pronti perché le occasioni le avremo”.

Segue la Serie A? C’è un allenatore italiano a cui si ispira? “Certo, il campionato italiano è uno dei migliori, c’è tanto da imparare a livello difensivo. Per gli allenatori vi dico che il Rakow ha giocato contro l’Atalanta tre stagioni fa, Gian Piero Gasperini è stata fonte d’ispirazione per tutti noi”.