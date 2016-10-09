Tom Hanks: "Firenze è una meraviglia, uno splendore, mai visto niente del genere"

Il premio oscar rimane incantato dallo spettacolo di Firenze in occasione della prima del suo film

“Una meraviglia, uno splendore, mai visto niente del genere”: così si è espresso l’attore Premio Oscar Tom Hanks estasiato davanti alla Porta del Paradiso di Firenze, capolavoro dell’oreficeria fiorentina rinascimentale, opera di Lorenzo Ghiberti eseguita tra il 1425 e il 1452.

Hanks con tutto il cast del film “Inferno”, in prima mondiale proiettato ieri sera a Firenze, si è recato al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze per la cena di gala. Ma prima di mettersi seduto a tavola, la star di Hollywood ha chiesto a una guida di poter avere spiegazioni sulla “magnificenza” della Porta del Paradiso.

La produzione del film ha prenotato il Museo del Duomo - che custodisce i capolavori della scultura e della pittura della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, da Arnolfo di Cambio a Donatello - per ospitare una settantina di ospiti vip per festeggiare l’anteprima di “Inferno”. Un grande tavolo di cristallo è stato allestito nella Sala del Paradiso, al piano terreno, dove è stata ricostruita la facciata medievale del Duomo e dove sono presenti le porte originali del Battistero di San Giovanni.

Per l’occasione è stata studiata anche una particolare illuminazione: una luce color ambrato per le pareti e una luce blu elettrico per il tavolo in cristallo, addobbato con candelieri e bicchieri sempre in cristallo.