Tolta la penalizzazione al Parma. Solo una multa salata. Calaiò...

La C.F.A. - recita la sentenza - previo riunione dei procedimenti nn. 1, 2 e 3: accoglie parzialmente i ricorsi dl Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 1 bis...

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2018 21:13

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