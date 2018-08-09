Tolta la penalizzazione al Parma. Solo una multa salata. Calaiò...
La C.F.A. - recita la sentenza - previo riunione dei procedimenti nn. 1, 2 e 3: accoglie parzialmente i ricorsi dl Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 1 bis...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2018 21:13
La C.F.A. - recita la sentenza - previo riunione dei procedimenti nn. 1, 2 e 3: accoglie parzialmente i ricorsi dl Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S. ridetermina le sanzioni nei seguenti termini: - squalifica sino al 31.12.2018 e ammenda di € 30.000,00 al calc. Calaiò Emanuele; - ammenda di € 20.000,00 alla società Parma calcio 1913 S.r.l.. respinge il ricorso della società U.S. Città di Palermo S.p.A.