Toldo: "Lo scudetto del '99? Vincerlo sarebbe stato un miracolo. La gente era contenta del terzo posto"

Toldo ha ripercorso alcuni momenti vissuti in maglia viola ai microfoni ufficiali della Fiorentina

Francesco Toldo è tornato a parlare del passato viola in un'intervista realizzata e pubblicata sui canali ufficiali del club. Tra i temi affrontati, la stagione 1998-99, conclusa con il terzo posto in campionato.

"La particolarità di Cecchi Gori era che voleva migliorare la squadra di anno in anno: non cedeva i pezzi migliori, ma comprava.

Quando c'è stato l'infortunio di Batistuta nel '99 e la partenza di Edmundo per il Carnevale, sono state prese un po' come scuse. Senza una rosa lunga era difficile mantenere il livello. Vincere lo Scudetto sarebbe stato un miracolo.

Le prendo come delle scuse. Anche senza queste evenienze sarebbe stato difficile arrivare primi. La gente era contenta del terzo posto, diciamoci la verità".