Toldo: "A Firenze 8 anni meravigliosi, vinti trofei importanti. Un orgoglio tornare per il Centenario"

Francesco Toldo ha parlato della sua Fiorentina, tra i ricordi degli anni vissuti in viola e l’attesa per la festa del Centenario

Intervenuto ai microfoni di Pantasport, l'ex portiere viola Francesco Toldo, ha parlato di Firenze e Fiorentina in vista del suo ritorno in città per celebrare il Centenario insieme ai tifosi e agli ex compagni. Queste le sue parole:

"Sono stati 8 anni meravigliosi, la Fiorentina mi ha lanciato nel calcio d'elite, è sempre piacevole ripensare ai mille momenti che ho vissuto qui. Tornare adesso per il centenario è un grande orgoglio, ci ritroveremo in tanti, tra amici ed ex compagni. Ci vedrete un po' invecchiati, certo, ma ci divertiremo".

Ha ricordato poi i tre trofei vinti con la squadra viola, soffermandosi in particolare sulla vittoria della prima Coppa Italia contro l'Atalanta:

"Quella notte mi rimarrà impressa per sempre nella memoria. Un ricordo indelebile, città in festa e stadio pieno in attesa che tornassimo dalla trasferta, alle 3 di notte. Per me fu una conquista enorme, considerato anche il mio percorso fin lì: ero solo un ragazzo e mi impegnai molto, come tutta la squadra, per raggiungere quel risultato".