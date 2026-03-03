TMW: “Vanoli ha concesso un giorno libero ai calciatori nonostante la figuraccia di Udine”

A Firenze fa discutere, e non potrebbe essere altrimenti, la bruttissima prova messa in scena ieri sera dalla Fiorentina, battuta alla Bluenergy Arena dall’Udinese con un sonoro 3-0 nel posticipo del lunedì sera che ha chiuso la 27^ giornata di Serie A.Per i viola sarebbe potuta essere l’occasione di dare un’importante sterzata alla classifica, sfruttando il passo falso d quasi tutte le dirette concorrenti alla salvezza, e mettendosi a tre punti da Lecce e Cremonese. E invece i viola sono stati autori di una prova incolore, senza anima e piena di errori tattici e tecnici che rispecchiano ampiamente il risultato maturato al termine dei 90 minuti.

Paolo Vanoli al termine della gara se l’è anche presa con i suoi calciatori. “Si devono fare tutti un esame di coscienza” ha tuonato il tecnico prima ai microfoni di Dazn e poi anche in conferenza stampa. Eppure, la squadra oggi avrà comunque a disposizione un giorno di riposo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, Vanoli ha concesso ai suoi il lunedì libero, con la squadra che tornerà ad allenarsi al Viola Park soltanto nella giornata di domani. Una decisione che lascia più di qualche dubbio viste le ultime figuracce fatte prima in Conference League e poi, appunto, in campionato. Lo scrive TMW