TMW: “Torreira arriverebbe alla Fiorentina in prestito con diritto. In caso di riscatto contratto fino al 2030”

La Fiorentina pensa al ritorno di Torreira

Lucas Torreira è più di una semplice idea per la Fiorentina, che sta provando a strapparlo al Galatasaray. Non è una trattativa semplice, ma l'idea è quella di riportarlo in Toscana, dove ha già giocato nel 2021-2022. Secondo quanto raccolto da TMW, le parti stanno ragionando per uno scambio di prestiti tra l'uruguaiano e Albert Gudmundsson, che andrebbe a comporre un reparto offensivo di tutto rispetto con Osimhen e Leao.Torreira andrebbe a firmare un contratto annuale che, in caso di riscatto, verrebbe automaticamente prolungato di altre due stagioni. Il centrocampista quindi potenzialmente potrebbe giocare con la maglia della Fiorentina fino al 2030, ma è bene ricordare che la negoziazione non è ancora entrata nella sua fase conclusiva a meno di 2 giorni dalla fine del mercato. Lo scrive Tuttomercatoweb