TMW svela: "Zaniolo-Udinese, il nodo è l'ingaggio. Milan e Lazio seguono la situazione"

L'ex Fiorentina non ha ancora trovato l'accordo per la prossima stagione con l'Udinese: Milan e Lazio osservano la situazione con attenzione

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da TMW, il principale ostacolo alla permanenza del fantasista all'Udinese non sarebbe legato al riscatto del cartellino, bensì all'accordo economico sullo stipendio. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione, ma al momento la distanza tra domanda e offerta non sarebbe stata ancora colmata. In caso di mancata intesa, non è escluso che lo stesso Zaniolo possa valutare l'ipotesi di cambiare aria e prendere in considerazione nuove destinazioni in vista della prossima stagione. Sul classe 1999 continuano infatti a registrarsi diversi interessamenti. In Italia, oltre al Milan, starebbe monitorando con attenzione la situazione anche la Lazio di Gennaro Gattuso. Il club biancoceleste, però, prima di poter affondare il colpo dovrebbe sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni.