TMW riporta: "Si scalda la pista Como-Kean. Piace anche Zirkzee, ma l'attaccante viola è primo obiettivo"

Si scalda la pista Como-Kean: l'attaccante lascia Firenze?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Como avrebbe individuato in Moise Kean il principale obiettivo per l'attacco. L'attaccante della Fiorentina sarebbe infatti il numero uno nella lista di Cesc Fabregas, che lo considera un rinforzo di grande livello anche in vista della prossima Champions League. La pista, nelle ultime ore, si sarebbe ulteriormente scaldata. Il Como, però, starebbe valutando anche un'alternativa: Joshua Zirkzee, ex Bologna oggi al Manchester United. L'attaccante olandese conosce già il campionato italiano e rappresenterebbe un'altra soluzione importante per il reparto offensivo. Entrambi i giocatori avrebbero una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, ma al momento Kean resta il preferito del Como, con il club lombardo che continua a monitorare con grande attenzione la situazione dell'attaccante viola.