TMW scrive: “Si accorcia distanza tra la Fiorentina e lo Shakhtar per Dodo, terzino brasiliano classe 98”

La Fiorentina punta Dodo dello Shakhtar Donetsk per sostituire Alvaro Odriozola, tornato al Real Madrid dopo la stagione in prestito, e secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW le parti si sono avvicinate, con la forbice tra domanda e offerta ridotta di molto nelle ultime ore. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti, per provare ad arrivare alla definitiva fumata bianca. Lo riporta TMW

