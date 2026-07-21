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TMW scrive: "Piccoli piace alla Lazio. La Fiorentina sta pensando a Lucca come sostituto"

TMW rivela alcune possibili mosse di mercato riguardanti il reparto offensivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 14:00
TMW scrive: "Piccoli piace alla Lazio. La Fiorentina sta pensando a Lucca come sostituto" -
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In casa Fiorentina sono in corso delle valutazioni per quanto riguarda il ruolo di futura prima punta della squadra. Nelle ultime ore è tornato a circolare con insistenza il nome di Moise Kean in uscita, cercato dal Como, ma il numero 20 non è l'unico giocatore che potrebbe salutare.
Anche il futuro di Roberto Piccoli in viola non sembra assolutamente scontato. L'ex Cagliari è stato protagonista di una stagione negativa e l'addio dopo un solo anno dal suo arrivo non è da scartare, anzi. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diversi club
Serie A, tra cui la Lazio, il Cagliari e non solo. Un addio che, qualcosa dovesse concretizzare, porterebbe Fabio paratici a ributtarsi sul mercato e una possibile occasione sembra arrivare dal Napoli. Secondo quanto infatti raccolto da TuttoMercatoWeb, un'idea in caso di partenza di Piccoli è quella di Lorenzo Lucca, arrivato in azzurro un anno fa e già fuori dal progetto dopo aver trascorso gli ultimi, dimenticabili, sei mesi in prestito al Nottingham Forest. Lo scrive Tuttoilmercatoweb.com.

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