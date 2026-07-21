TMW scrive: "Piccoli piace alla Lazio. La Fiorentina sta pensando a Lucca come sostituto"

TMW rivela alcune possibili mosse di mercato riguardanti il reparto offensivo

In casa Fiorentina sono in corso delle valutazioni per quanto riguarda il ruolo di futura prima punta della squadra. Nelle ultime ore è tornato a circolare con insistenza il nome di Moise Kean in uscita, cercato dal Como, ma il numero 20 non è l'unico giocatore che potrebbe salutare.

Anche il futuro di Roberto Piccoli in viola non sembra assolutamente scontato. L'ex Cagliari è stato protagonista di una stagione negativa e l'addio dopo un solo anno dal suo arrivo non è da scartare, anzi. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diversi club

Serie A, tra cui la Lazio, il Cagliari e non solo. Un addio che, qualcosa dovesse concretizzare, porterebbe Fabio paratici a ributtarsi sul mercato e una possibile occasione sembra arrivare dal Napoli. Secondo quanto infatti raccolto da TuttoMercatoWeb, un'idea in caso di partenza di Piccoli è quella di Lorenzo Lucca, arrivato in azzurro un anno fa e già fuori dal progetto dopo aver trascorso gli ultimi, dimenticabili, sei mesi in prestito al Nottingham Forest. Lo scrive Tuttoilmercatoweb.com.