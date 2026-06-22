TMW scrive: “La Fiorentina continua a seguire Cancellieri. È in scadenza e la Lazio deve cedere”

La Fiorentina monitora con attenzione Cancellieri

Il mercato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma in casa Fiorentina le idee sono già piuttosto chiare. Fabio Paratici continua a muoversi su più fronti per consegnare a Fabio Grosso una rosa competitiva e, in particolare, rinforzare le corsie offensive rappresenta una delle priorità assolute in vista della prossima stagione.



Detto di Koleosho, per il quale il ds negli scorsi giorni si è speso con parole di stima, la Fiorentina continua a tenere in grande considerazione l'esterno della Lazio Matteo Cancellieri. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, l'interesse della Fiorentina nei confronti del giocatore non si è mai raffreddato e i contatti esplorativi proseguono. A favorire la trattativa ci sarebbero anche due elementi che aiutano il club viola. Innanzitutto il fatto che Cancellieri è legato alla Lazio da un accordo in scadenza nel 2027 e il club biancoceleste potrebbe decidere di valutare offerte per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno. Inoltre, l'autofinanziamento imposto ai capitolini obbliga Lotito e soci a vendere prima di acquistare e l'addio di Cancellieri favorirebbe nuovi innesti.



Classe 2002, Cancellieri in stagione è stato a lungo il coltellino svizzero di Maurizio Sarri, schierato in tutte le zone dell'attacco, anche se in prevalenza come esterno destro e all'occorrenza sinistro. Il calciatore romano ha disputato 35 partite con i biancocelesti tra campionato e Coppa Italia, realizzando 4 gol e fornendo 3 assist. Lo scrive Tuttomercatoweb