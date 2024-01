TMW, Ruben Vargas sempre più vicino alla Fiorentina. La società viola è pronta a chiudere l’affare

Aumenta il pressing della Fiorentina su Ruben Vargas, i viola sono pronti allo sprint decisivo per l’esterno offensivo dell’Augusta e della Nazionale svizzera. È quanto raccolto da TMW sulle ultime di mercato legate al club di Commisso, determinato a stringere nelle prossime ore per il classe 1998 e consegnare così a mister Italiano il secondo rinforzo dopo Davide Faraoni (già ufficiale). Dopo aver tirato i primi calci al pallone nell’FC Adligenswil, Ruben Vargas è cresciuto nelle giovanili del Lucerna, con un trascorso nel vivaio del Kriens. Con il Lucerna ha esordito in prima squadra 18enne (allora era un membro chiave della squadra riserve del club, militante in quarta divisione), mentre alla seconda partita con la prima squadra del Lucerna è andato in gol, consegnando ai suoi la vittoria per 3-2 contro l’Echallens agli ottavi di finale di Coppa di Svizzera. Nella stagione 2018-2019 si afferma come uno dei migliori calciatori della massima serie elvetica, firmando 10 gol e 9 assist in 38 presenze. Nel giugno 2019 si trasferisce all’Augsburg, con cui esordisce il 17 agosto nella partita persa per 5-1 in casa del Borussia Dortmund, valida per la prima giornata della Bundesliga 2019-20. Alla seconda giornata apre le marcature nella gara pareggiata (1-1) in casa contro l’Union Berlino. Quest’anno per lui 16 presenze complessive tra Bundes e Coppa di Germania, con un gol e un assist all’attivo.