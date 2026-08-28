TMW rivela: “Torino-Mandragora avviati i contatti: si intreccia il futuro di Njie”
TMW rivela la possibile pista per arrivare a Njie
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 10:32
Secondo quanto riportato da TMW si sta intensificando la pista Njie- Mandragora: “Il Torino ha intensificato i contatti con la Fiorentina per Rolando Mandragora. Il centrocampista, già in granata nella stagione 2021/22, potrebbe tornare al Torino nell’ambito dei discorsi legati ad Alieu Njie, attaccante seguito dal club viola. La trattativa non è ancora entrata nel vivo e l’entourage del giocatore non è stato coinvolto. Su Mandragora resta comunque l’interesse di Genoa, Bologna e Besiktas.
Da definire anche il futuro di Njie, seguito da Salisburgo e Crystal Palace.”