TMW rivela: “Sfumato l’obiettivo della Fiorentina. Poku andrà in prestito al Besiktas di Italiano”
Poku andrà in Turchia al Besiktas di Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2026 13:09
Secondo quanto riportato da TMW sarebbe in dirittura d’arrivo Poku al Besiktas in prestito: “Si allontana definitivamente dalla Fiorentina uno degli obiettivi seguiti nelle ultime settimane. Ernest Poku lascia infatti il Bayer Leverkusen per trasferirsi al Besiktas di Vincenzo Italiano, che lo ha acquistato in prestito per la stagione 2026/27. L'accordo prevede anche la possibilità che il trasferimento diventi definitivo al verificarsi di determinate condizioni.”