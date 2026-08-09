TMW rivela: "Pongracic nel mirino del Milan: primi sondaggi con la Fiorentina"

La Fiorentina valuta il futuro di Marin Pongracic

In una Fiorentina che fin dalle prime battute del mercato ha puntato a ritrovare una dimensione sempre più internazionale, rischia di restare ai margini proprio l’unico giocatore viola ad aver preso parte all’ultimo Mondiale: Marin Pongracic. Il difensore croato, rientrato da pochi giorni a Firenze per mettersi a disposizione di Fabio Grosso, dovrà ora lavorare duramente per recuperare terreno nelle gerarchie, che nel frattempo sono cambiate in maniera significativa.

Al momento la Fiorentina non sembra intenzionata a intervenire nuovamente nel reparto difensivo, ma lo scenario potrebbe cambiare davanti a un’opportunità particolarmente interessante. E questa potrebbe portare al Milan. Secondo quanto riportato da TMW, i rossoneri sono alla ricerca di nuovi elementi per ampliare le alternative a disposizione di Amorim e negli ultimi giorni avrebbero effettuato alcuni sondaggi per Pongracic, con l’obiettivo di capire la disponibilità del giocatore e della società viola.

Per ora si tratta soltanto di contatti esplorativi e nessuna trattativa concreta è stata avviata. La situazione, però, potrebbe evolversi nelle prossime settimane, soprattutto qualora fosse lo stesso Pongracic a manifestare la volontà di cambiare squadra.