TMW rivela: "Per la fascia destra piace Udogie del Tottenham. I viola lavorerebbero ad un prestito con diritto"

TUTTOmercatoWEB riporta un indiscrezione de La Nazione secondo cui la Fiorentina starebbe seguendo anche Udogie per la fascia destra.

In casa Fiorentina resta particolarmente caldo il tema legato al restyling delle corsie laterali di difesa. Dodo, il cui contratto scadrà nel giugno del 2027 e le trattative di rinnovo sono ferme da tempo, sembra destinato ormai a salutare - Roma e Napoli lo seguono con attenzione - e anche il futuro di Robin Gosens, in grande difficoltà fisica nella stagione appena conclusa, sembra piuttosto incerto. Per questo motivo il direttore sportivo dei viola Fabio Paratici sembra intenzionato a mettere a segno un colpo da 90 per rafforzare quello specifico reparto.

Il principale obiettivo resta il laterale sinistro dell'Atletico Madrid Matteo Ruggeri: un'operazione complessa perché il giocatore viene da una stagione più che positiva con la maglia dei Colchoneros, i quali potrebbero decidere di liberarlo per finanziarsi l'acquisto di Cucurella ma vorrebbero almeno 25 milioni di euro. Tanti per una squadra che dovrà fare inevitabilmente i conti anche con il budget.

L'alternativa, scrive La Nazione, potrebbe arrivate dal Tottenham e si tratta dell'ex Udinese Destiny Udogie. I viola potrebbero convincere gli Spurs con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Lo riporta TMW.