Labaro Viola

TMW rivela: "Per la fascia destra piace Udogie del Tottenham. I viola lavorerebbero ad un prestito con diritto"

TUTTOmercatoWEB riporta un indiscrezione de La Nazione secondo cui la Fiorentina starebbe seguendo anche Udogie per la fascia destra.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2026 15:00
TMW rivela: "Per la fascia destra piace Udogie del Tottenham. I viola lavorerebbero ad un prestito con diritto" -
News
Condividi

In casa Fiorentina resta particolarmente caldo il tema legato al restyling delle corsie laterali di difesa. Dodo, il cui contratto scadrà nel giugno del 2027 e le trattative di rinnovo sono ferme da tempo, sembra destinato ormai a salutare - Roma e Napoli lo seguono con attenzione - e anche il futuro di Robin Gosens, in grande difficoltà fisica nella stagione appena conclusa, sembra piuttosto incerto. Per questo motivo il direttore sportivo dei viola Fabio Paratici sembra intenzionato a mettere a segno un colpo da 90 per rafforzare quello specifico reparto.

Il principale obiettivo resta il laterale sinistro dell'Atletico Madrid Matteo Ruggeri: un'operazione complessa perché il giocatore viene da una stagione più che positiva con la maglia dei Colchoneros, i quali potrebbero decidere di liberarlo per finanziarsi l'acquisto di Cucurella ma vorrebbero almeno 25 milioni di euro. Tanti per una squadra che dovrà fare inevitabilmente i conti anche con il budget.

L'alternativa, scrive La Nazione, potrebbe arrivate dal Tottenham e si tratta dell'ex Udinese Destiny Udogie. I viola potrebbero convincere gli Spurs con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Lo riporta TMW.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok