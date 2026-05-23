TMW rivela: "L'entourage di Grosso ieri era presente al Franchi, presente anche il ds Sartori"

In casa Fiorentina continua a tenere banco il rebus legato al futuro di Paolo Vanoli. Dopo aver centrato l’obiettivo salvezza

In casa Fiorentina continua a tenere banco il rebus legato al futuro di Paolo Vanoli. Dopo aver centrato l’obiettivo salvezza, il tecnico varesino aspetta ancora una risposta definitiva dalla società, chiamata a decidere se esercitare o meno l’opzione per il rinnovo del contratto. Nel frattempo, però, il club viola si starebbe già guardando intorno. Il caso di addio, il nome che resta in pole position per i gigliati è quello di Fabio Grosso, reduce dall’esperienza sulla panchina del Sassuolo.

L’ex campione del mondo, infatti, gode della piena stima del direttore sportivo Fabio Paratici, con cui ha costruito un rapporto molto solido ai tempi della Juventus. Un legame che potrebbe trasformarsi in una pista concreta qualora la Fiorentina decidesse di voltare pagina e salutare Vanoli. A confermare come il profilo di Grosso sia tutt’altro che casuale, ieri sera alcuni membri del suo entourage erano presenti sugli spalti dell’Artemio Franchi per assistere alla sfida contro l’Atalanta.

Ma gli agenti di Fabio Grosso non erano gli unici spettatori d'eccezione al Franchi ad assistere dal vivo al match. Tra il pubblico presente in tribuna vi era anche il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori. Non è una novità che il dirigente dei rossoblù si rechi dal vivo a vedere le partite, ma la sua presenza può essere legata anche a Raffaele Palladino, tra i nomi più caldi in caso di addio al Bologna di Vincenzo Italiano. Lo scrive TMW