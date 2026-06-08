TMW rivela: "Koleosho obiettivo per l'attacco della Fiorentina, su di lui c'è anche il Bologna"

La Fiorentina ha messo nel mirino Koleosho per rinforzare l'attacco di Fabio Grosso

Il futuro di Luca Koleosho potrebbe essere in Italia. L'esterno d'attacco classe 2004, che si è messo in mostra nelle due amichevoli vinte dagli azzurri di Silvio Baldini negli ultimi giorni contro Lussemburgo e Grecia, potrebbe presto entrare in alcune trattative di mercato con club di Serie A, visto che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il reparto avanzato di Fabio Grosso, tecnico che verrà ufficializzato nelle prossime ore dai viola.

Koleosho nell'ultima stagione ha giocato nel Paris FC, seconda squadra di Parigi dopo il PSG, arrivato durante l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto da Burnley. I francesi lo riscatteranno e successivamente si metteranno a trattare con i club che lo avranno messo nel mirino e oltre alla Fiorentina, sempre rimanendo in Italia, c'è anche il Bologna. Lo scrive TMW