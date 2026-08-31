TMW rivela: “Gnonto e Beto faranno le visite mediche oggi pomeriggio. Tutto fatto per loro”

Doppio colpo in casa Fiorentina per l’attacco

Wilfried Gnonto è il giocatore scelto dalla Fiorentina per rafforzare il reparto offensivo. L'esterno di proprietà del Leeds arriverà in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto e, secondo quanto raccolto da TMW, già nella giornata di oggi, più precisamente nel pomeriggio, sosterrà le visite mediche che dovrà superare per firmare il contratto che lo legherà al club viola.In arrivo anche Beto dall'Everton. L'attaccante invece si trasferirà in Italia a titolo definitivo per 18 milioni di euro e si giocherà il posto con Mateo Pellegrino, schierato da Grosso in queste prime due uscite. Anche l'ex Udinese effettuerà i controlli di rito nel pomeriggio, visto che il tempo stringe. Domani alle 20 infatti la sessione di trasferimenti estiva terminerà. Lo scrive Tuttomercatoweb