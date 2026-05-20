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TMW rivela: “Galloppa può lasciare la Fiorentina primavera. Empoli e Carrarese su di lui"

Galloppa può lasciare la Fiorentina per provare a fare il salto nei grandi. Ha addosso gli occhi della Serie B

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2026 12:52
TMW rivela: “Galloppa può lasciare la Fiorentina primavera. Empoli e Carrarese su di lui" -
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Così come accaduto nell'estate 2023 con Alberto Aquilani, la Fiorentina è pronta a salutare il tecnico della sua formazione Primavera. Al termine dei playoff scudetto, infatti, Daniele Galloppa tenterà il salto del calcio dei grandi.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il tecnico romano, accompagnato dal suo vice Luca Antonelli, sarebbe finito nel mirino di due club di Serie B.

Si tratta della Carrarese, qualora si separassero le strade con Antonio Calabro e dell'Empoli. Per quanto riguarda il club azzurro, però, al momento si fa più probabile la conferma di Fabio Caserta, con un incontro fissato nei prossimi giorni. Lo scrive TMW

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