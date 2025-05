TMW rivela: “Fiorentina e De Gea sempre più vicini per il rinnovo fino al 2028”

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma in casa Fiorentina sono già ore caldissime. Da una parte infatti c’è il filone dirigenziale e tecnico, con le contestazioni della tifoseria viola nei confronti della proprietà, l’addio del tecnico Raffaele Palladino ufficializzato quest’oggi e i dubbi legati anche al futuro del ds Daniele Pradè

Dall’altra, invece, ci sono le strategie di mercato che per forza di cose – in attesa del scelta di quello che sarà il nuovo allenatore – vanno avanti soprattutto per quei giocatori che già fanno parte della rosa della Fiorentina. Su tutti, David De Gea, assoluto protagonista della stagione viola culminata col sesto posto e la qualificazione alla prossima edizione della Conference League.

Sono infatti ore calde anche per il rinnovo di contratto del portiere spagnolo classe 1990. Le parti sono vicine, tanto che nelle prossime ore sono attesi importanti sviluppi: De Gea è pronto a mettere la firma sulla proposta di prolungamento triennale fino al 2028. Lo scrive TMW