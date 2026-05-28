TMW rivela: Corvino potrebbe ritirarsi. La salvezza del Lecce potrebbe essere stato l'ultimo "ballo"

Corvino ha scritto pagine indelebili del calcio italiano. Nonostante un contratto fino al 2029, non è da escludere che possa terminare qui la sua carriera.

Il Lecce è un racconto, fatto di sole, di mare, di vento, di idee. La società di Saverio Sticchi Damiani nell'estate del 2020 ebbe un sogno: riportare a casa Pantaleo Corvino. Ed è da quel momento che il libro della società giallorosso s'è arricchito di nuove pagine, d'imprese, di intuizioni. E questa quarta salvezza consecutiva, questo quinto anno in Serie A di fila, come adesso il Lecce mai, potrebbe esser l'ultimo capitolo della carriera in Salento di Corvino.

Prima di raccontare le note dell'ultimo ballo a Lecce, riavvolgiamo il nastro. Ai primi passi di danza, a tutto quello che dopo l'idea di Sticchi Damiani, al fianco del Presidente del Lecce, è stato fatto in questi anni. I giallorossi hanno acquistato dei signor nessuno, dei ragazzi da scovare nelle ultime pagine degli almanacchi. Patrick Dorgu e Morten Hjulmand, Tiago Gabriel e Marin Pongracic e Valentin Gendrey e Nikola Krstovic e poi ancora e ancora e ancora per 100 milioni e più di plusvalenze. Una società del territorio che s'è trovata a combattere contro potenze americane, altro che 300, altro che spartani. C'è voluto tutto l'ingegno del 'mago di Vernole', per riuscire nelle imprese, e la compattezza della società, e l'unione che ha fatto la forza e la salvezza. Anche in questa stagione, contro i denari americani del Pisa, contro gli investimenti della Cremonese, negli scorsi anni contro società che avevano budget e disponibilità superiori. Una, due, tre, quattro. Salvezze epiche, ognuna un diamante da incastonare nella memoria.

Come l'incredibile vittoria dello scudetto Primavera. Come la B vinta. Come le scelte in panchina, come una piazza che ora potrà godersi il Via del Mare rinnovato ancora in Serie A. Nulla senza la stabilità e solidità societaria ma niente senza le idee di Pantaleo Corvino. Che dopo dieci anni è tornato a Lecce, che adesso dopo queste stagioni da sogno, potrebbe appendere il taccuino e le scoperte al chiodo. Fermarsi. Questa salvezza che è un capolavoro come The Last Dance, l'ultimo ballo. Si potrebbe e dovrebbe chiudere la sua avventura, con delle fondamenta e un progetto solido garantito da anni e anni di lavoro. L'ultimo giro di valzer a Lecce. In attesa di capire quale sarà la prossima tappa di una straordinaria carriera che pare destinata a trovare presto un altro porto, un altro giro di valzer per Pantaleo Corvino.

Lo riporta TMW.