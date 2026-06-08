TMW rivela: "C'è aria di rinnovo con la Fiorentina per Goretti, firma vicina fino al 2028 o 2029"
Il braccio destro di Paratici Roberto Goretti dovrebbe rinnovare con la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 12:17
Secondo Alessio Alaimo, giornalista di Tutto mercato web, c'è aria di rinnovo per Roberto Goretti, braccio destro del Direttore Sportivo Fabio Paratici. Infatti Alaimo scrive su X: "Nelle prossime settimane può arrivare la fumata bianca per il rinnovo, fino al 2028 0 2029"