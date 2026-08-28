TMW rivela: “Assente dai convocati Ghedjemis, il giocatore salterà Fiorentina - Frosinone”

Assenza di un titolare in casa Ciociari

Secondo quanto riportato da TMW: “Ghedjemis non è presente nei convocati e non sarà a disposizione del Frosinone per la sfida di domani contro la Fiorentina. L’assenza del giocatore sarebbe legata agli ultimi intrecci di mercato che lo riguardano. Il club avrebbe scelto di non impiegarlo in attesa di sviluppi sul suo futuro. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive per capire quale sarà il destino dell’attaccante.