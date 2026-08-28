TMW riporta: "Il Caykur Rizespor ha fatto un primo sondaggio per prendere Nzola dalla Fiorentina"

Il giocatore angolano potrebbe ripartire dal campionato turco

Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore angolano Mbala Nzola potrebbe lasciare Firenze per andare al Caykur Rizespor, club militante nella Superlig turca. Si trattano dei primi contatti proprio per capire l'interesse del club turco con Nzola che è fuori rosa dopo i prestiti di Pisa e Sassuolo. Nzola ha un contratto che scade il 30 giugno 2027, quindi i viola sarebbero intenzionati a trovare una sistemazione al giocatore.