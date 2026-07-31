TMW: "Pronta l'offerta Viola per Mastantuono: prestito con diritto di riscatto tra 35 e 40 milioni"

Paratici domani incontrerà i vertici dei Blancos

Franco Mastantuono è nella lista di Fabio Paratici per rinforzare il reparto offensivo Viola. Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina è pronta a fare un'offerta importante per Franco Mastantuono. L'argentino del Real Madrid, pagato circa 43 milioni nella scorsa estate, verrà prestato nel corso di questa finestra trasferimenti. I viola avrebbero l'intenzione di aggiungerlo alla propria argenteria con un prestito con diritto di riscatto, fissato fra i 35 e i 40 milioni di euro.

Domani Fabio Paratici incontrerà i dirigenti del Real Madrid per discutere dell'operazione. Il club spagnolo, però, non è disposto a cedere definitivamente il giocatore senza mantenere un controllo sul suo futuro, attraverso un diritto di recompra. Per questo l'intesa potrebbe essere trovata con una formula simile a quella utilizzata per Valdepeñas o, in passato, per Nico Paz al Como.