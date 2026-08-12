TMW: “Piccoli al Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Riscatto fissato a 18 milioni”

Per Piccoli il Bologna offre un obbligo condizionato

Per un Mateo Pellegrino in direzione Firenze, infatti, c'è un Roberto Piccoli che può lasciare conseguentemente la maglia viola. In questo caso, c'è il Bologna di Sartori che ha messo ormai da tempo nel mirino l'ex Cagliari. C'è stato un avvicinamento importante nelle ultime ore, con la trattativa che è ben impostata. In questo senso, secondo quanto raccolto da TMW, la formula su cui la Fiorentina e il Bologna stanno ragionando per Piccoli è un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Con un valore del cartellino che la Fiorentina attesta sui 18 milioni di euro. Lo scrive TMW