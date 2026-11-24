TMW: “Per Viery l’infortunio dovrebbe essere leggero ma è a rischio la sua presenza a Udine”

Viery ieri è uscito per infortunio

La dinamica dell'infortunio non lasciava presagire nulla di buono. È durata solamente 26 minuti la partita di Viery, difensore della Fiorentina, ieri contro il Monza - prima della sconfitta pesante per 3-0 - dopo essere stato schierato da titolare. Il nuovo arrivato della Viola in estate si è accasciato a terra da solo e ha chiesto immediatamente il cambio, toccandosi visibilmente la zona retrostante la coscia sinistra. Il brasiliano ha lasciato il campo al 28' per fare posto a Luca Ranieri.

"Viery si è fatto male", ha dichiarato in conferenza stampa post-partita Paolo Vanoli, prima di tirare per le orecchie la squadra, annunciare il ritiro in settimana e chiedere scusa ai tifosi per la figuraccia in trasferta. Ma come sta il giocatore brasiliano? Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, le prime sensazioni sul problema muscolare riscontrato sarebbero abbastanza positive e si tratterebbe di qualcosa di lieve.

Il responso definitivo Solamente gli esami strumentali chiariranno l'esatta entità dell'infortunio riportato da Viery, ma sembrerebbe essersi fermato in tempo per scongiurare guai peggiori. Tra oggi e domani, ad ogni modo, verrà spazzato via ogni dubbio. Nel frattempo, a distanza di poche ore dalla partita con il Monza, il brasiliano si sottoporrà a sedute di terapia. Intanto la trasferta di Udine questa domenica resta comunque in bilico. Lo scrive TMW