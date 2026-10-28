TMW: "Per il futuro della FIGC duello tra Malagò e Galliani. La Fiorentina non si è ancora schierata"

La Fiorentina è ancora indecisa sullo schieramento

Secondo quanto riportato da TMW, il futuro della FIGC si gioca sul confronto tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Nella giornata di ieri si è svolto un primo incontro tra le componenti della Lega Serie A per discutere dei possibili scenari alla guida della Federazione, ma le posizioni restano ancora distanti. Da una parte c’è Malagò, già alla guida del movimento fino a poche settimane fa e ora nel ruolo di commissario; dall’altra Galliani, dirigente di grande esperienza nel panorama calcistico italiano.



Il vertice è stato definito interlocutorio, anche perché le venti società del massimo campionato devono ancora confrontarsi per cercare un punto d’incontro tra le diverse posizioni emerse finora. Al momento, infatti, una parte consistente dei club non ha ancora sciolto le riserve e potrebbe risultare determinante nella scelta finale. Un nuovo aggiornamento è previsto per venerdì.



Le posizioni dei club:

- Team Galliani: Atalanta, Cagliari, Como, Inter e Milan.

- Team Malagò: Bologna, Lecce, Monza, Napoli e Roma.

- Ancora indecise: Fiorentina, Frosinone, Genoa, Juventus, Lazio, Parma, Sassuolo, Torino, Udinese e Venezia.

