TMW: "Per gli esterni Paratici segue Zhegrova. La Fiorentina preme per un prestito con diritto di riscatto"

Non è chiaro se la Juventus voglia privarsi del calciatore con la stessa formula di Joao Mario. Il giocatore oggi non prenderà parte all'amichevole con lo Standard Liegi.

La Fiorentina, dopo i primi botti sul mercato, sta vivendo una fase di riflessione in attesa di dare l'assalto agli esterni offensivi richiesti a gran voce da mister Fabio Grosso, che intanto sta guidando la squadra nella tournée inglese in cui oggi affronterà il QPR.

Uno dei nomi che resistono all'interno della lista di Fabio Paratici è quello di Edon Zhegrova, scrive La Nazione. Il giocatore resta in uscita dalla Juventus, dopo una prima stagione bianconera da dimenticare, ma ancora non è chiaro se dalla Continassa possa arrivare il via libera ad una partenza in prestito con diritto di riscatto. Questa la formula su cui sta lavorando la Fiorentina, con Fabio Paratici che è pronto anche a chiudere per Joao Mario con la stessa formula. Se per il terzino portoghese tutto sembra quasi sistemato, per Zhegrova servirà lavorare e trattare per capire se il prestito con diritto di riscatto potrà diventare la soluzione giusta per entrambi i club. Il giocatore intanto oggi non prenderà parte alla sfida che la Juventus giocherà contro lo Standard Liegi per dei piccoli contrattempi fisici.

Lo riporta TMW