TMW: “Pellegrino costerà alla Fiorentina circa 20 milioni. Le parti sono ottimiste sull’esito dell’affare”

La Fiorentina pagherà Pellegrino circa 20 milioni di euro

Vanno avanti le trattative che vedono coinvolte tre squadre di Serie A, accomunate da un possibile triplice giro di attaccanti. In primis c'è la Fiorentina, che in attesa di evoluzioni dal fronte Moise Kean, sta cercando di chiudere per Mateo Pellegrino dal Parma. Le parti stanno discutendo la formula e sono molto ottimiste sulla buona riuscita dell'affare, che comporterà un esborso dei toscani di circa 20 milioni di euro, con il nome dell'argentino classe 2001 che può innescare il suddetto domino di prime punte. Lo scrive TMW