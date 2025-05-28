TMW, Palladino si è dimesso dalla Fiorentina. Può diventare un'ipotesi per Torino e Atalanta

Fulmine a ciel "sereno" in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si è dimesso. Stando quanto riportato da TMW, nonostante la società viola sia al lavoro per cercare di convincerlo a restare, non ci sono...

Fulmine a ciel "sereno" in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si è dimesso. Stando quanto riportato da TMW, nonostante la società viola sia al lavoro per cercare di convincerlo a restare, non ci sono molti margini per ricucire, anche perché il tecnico potrebbe subito finire altrove. Infatti - si legge-, l'allenatore potrebbe diventare immediatamente una possibilità sia per l'Atalanta, che saluterà Gasperini, che per il Torino, con Vanoli sempre più vicino all'addio. Ancora è presto per capire quali siano state le reali motivazioni che hanno portato Palladino a rassegnare le sue dimissioni dal club gigliato, cosa che sta cercando di capire anche la stessa Fiorentina, ma la decisione ormai sembra presa e praticamente irrevocabile. Da qui anche le ipotesi relative all'Atalanta e al Torino, che sono alla ricerca del nuovo allenatore.