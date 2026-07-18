TMW: “Oulai sta svolgendo le visite mediche poi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina”

Visite mediche in corso per Oulai

Un nuovo rinforzo per il centrocampo della Fiorentina. Dopo la chiusura dell'operazione arrivata ieri, è tempo di visite mediche per Christ Inao Oulai. L'ivoriano ha raggiunto in queste ore Firenze per svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il proprio contratto con il club toscano. E proprio in questi minuti, il giocatore si sta sottoponendo agli accertamenti clinici del caso.



Un’operazione importante per la formazione viola che si assicura il classe 2006 per una cifra di 25 milioni di euro più quattro di bonus e un 10% su una futura rivendita. La trattativa si è sbloccata nella serata di ieri con il via libera arrivato dal Trabzonspor e presto sarà un rinforzo per l’ex terzino campione del mondo nel 2006.



I numeri della scorsa stagione

Nella passata stagione ha vestito appunto la maglia del club turco con cui ha disputato 31 partite fra le varie competizioni (campionato, coppa nazionale e supercoppa) realizzando due reti e sfornando due assist per i compagni. Adesso una nuova avventura è pronta ad iniziare in Italia con la maglia della Fiorentina. Lo scrive Tuttomercatoweb