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Tmw, ore decisive per Bernardeschi-Juventus. Il club bianconero sta pensando alla strategia dell'acquisto

Secondo quanto raccolta da Tuttomercatoweb la dirigenza della Juventus sarebbe a colloquio per decidere con quale strategia acquistare Berna..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 10:57
Tmw, ore decisive per Bernardeschi-Juventus. Il club bianconero sta pensando alla strategia dell'acquisto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, oggi è previsto un summit in casa Juventus per stabilire la strategia per accelerare e cercare la chiusura. A stringere i contatti tra Juve e Fiorentina è l'avvocato Bozzo, agente del ragazzo e intermediario tra società. Riunione in vista tra la dirigenza Juve, poi nelle prossime ore partirà il nuovo assalto.

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