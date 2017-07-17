Tmw, ore decisive per Bernardeschi-Juventus. Il club bianconero sta pensando alla strategia dell'acquisto

Secondo quanto raccolta da Tuttomercatoweb la dirigenza della Juventus sarebbe a colloquio per decidere con quale strategia acquistare Berna..

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, oggi è previsto un summit in casa Juventus per stabilire la strategia per accelerare e cercare la chiusura. A stringere i contatti tra Juve e Fiorentina è l'avvocato Bozzo, agente del ragazzo e intermediario tra società. Riunione in vista tra la dirigenza Juve, poi nelle prossime ore partirà il nuovo assalto.