TMW, non solo la Fiorentina su Pablo Marí: sondaggio del Fenerbahce. Ma è tutto in stand-by

Si aggiunge la concorrenza per Pablo Marì del Monza. Come riportato TMW, non c'è solo la Fiorentina sul difensore del club brianzolo. Nelle ultime ore, si legge, c'è stato un sondaggio anche da parte...

Si aggiunge la concorrenza per Pablo Marì del Monza. Come riportato TMW, non c'è solo la Fiorentina sul difensore del club brianzolo. Nelle ultime ore, si legge, c'è stato un sondaggio anche da parte del Fenerbahce. Ma la situazione per ora sembra bloccata, perché i tre punti contro i viola hanno acceso nuovamente le speranze per la permanenza in Serie A. Così nelle prossime settimane, fino alla chiusura del mercato, verranno fatti dei ragionamenti sul suo futuro. C'è già gradimento per la destinazione viola, anche se l'ottimo rapporto con Galliani lo porterà a non forzare una eventuale cessione. Così molto dipenderà dai futuri risultati del club allenato da Bocchetti contro Bologna, Genoa e Hellas Verona.

FOLORUNSHO: "QUI PER TORNARE IN NAZIONALE"

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