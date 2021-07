TMW, Milenkovic ha aperto al Tottenham, la Fiorentina non ha messo veti. E’ l’alternativa a Romero

Prosegue la trattativa tra Tottenham e Atalanta per Cristian Romero, difensore della Dea seguito come primo obiettivo proprio dal ds degli Spurs, Fabio Paratici. Differenza sempre netta tra domanda (60 milioni) e offerta (45+10 di bonus), il Tottenham non molla la presa e considera il giocatore il primo obiettivo.

E se la trattativa non dovesse concretizzarsi? Questo bloccherebbe di fatto anche un altro possibile addio, come Takehiro Tomiyasu del Bologna che è tra i primi nomi per l’Atalanta come Merih Demiral della Juventus (seguito però anche dal Borussia Dortmund). Sono in corso contatti diretti per Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il giocatore ha già aperto al trasferimento a Londra e la scadenza nel 2022 lo rende un affare fattibile. I Viola non hanno posto veti all’addio, mentre in seconda linea c’è Kurt Zouma del Chelsea. Lo riporta TMW.

LEGGI ANCHE, VENUTI: “PRIMA VA TROVATA UN’IDENTITÀ POI GLI OBIETTIVI. VLAHOVIC STA DIMOSTRANDO DI VOLER RESTARE”