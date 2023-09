TMW, Maxime Lopez vicino alla Fiorentina in prestito oneroso di 1 milione con riscatto a 9 milioni

La Fiorentina potrebbe chiudere il proprio mercato in entrata col colpo Maxime Lopez dal Sassuolo. La società viola sta lavorando coi neroverdi ad un’operazione in prestito con diritto di riscatto per regalare a Vincenzo Italiano un rinforzo importante sulla linea mediana. Le cifre dell’operazione, secondo quanto raccolto da TMW, dovrebbero essere 1 milione per il prestito e 9 milioni per l’eventuale riscatto. Parallelamente prosegue senza sosta l’operazione Sofyan Amrabat col Manchester United: le parti sono in costante contatto per ridurre le distanze e arrivare al definitivo via libera, col giocatore che da tempo ha dato ai Red Devils la propria assoluta priorità. Il marocchino, nel frattempo, è arrivato in mattina al Viola Park per l’allenamento della squadra viola.