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TMW: “Mandragora salta Fiorentina-Benevento, non sarà convocato. Dovrebbe esserci a Roma”

Mandragora verso il forfait stasera a Benevento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 11:43
TMW: “Mandragora salta Fiorentina-Benevento, non sarà convocato. Dovrebbe esserci a Roma” -
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Fabio Grosso ieri in conferenza stampa ha annunciato che le condizioni di Rolando Mandragora erano da valutare nella giornata di oggi, ma, salvo sorprese, il centrocampista della Fiorentina non sarà a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Secondo quanto raccolto da TMW, la sciatalgia che lo ha colpito sarà comunque smaltita in pochi giorni e non preoccupa in vista dell'esordio in Serie A contro la Roma. Lo scrive TMW

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