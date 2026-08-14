TMW: “Mandragora salta Fiorentina-Benevento, non sarà convocato. Dovrebbe esserci a Roma”

Mandragora verso il forfait stasera a Benevento

Fabio Grosso ieri in conferenza stampa ha annunciato che le condizioni di Rolando Mandragora erano da valutare nella giornata di oggi, ma, salvo sorprese, il centrocampista della Fiorentina non sarà a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Secondo quanto raccolto da TMW, la sciatalgia che lo ha colpito sarà comunque smaltita in pochi giorni e non preoccupa in vista dell'esordio in Serie A contro la Roma. Lo scrive TMW