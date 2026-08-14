TMW: “Mandragora salta Fiorentina-Benevento, non sarà convocato. Dovrebbe esserci a Roma”
Mandragora verso il forfait stasera a Benevento
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 11:43
Fabio Grosso ieri in conferenza stampa ha annunciato che le condizioni di Rolando Mandragora erano da valutare nella giornata di oggi, ma, salvo sorprese, il centrocampista della Fiorentina non sarà a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Secondo quanto raccolto da TMW, la sciatalgia che lo ha colpito sarà comunque smaltita in pochi giorni e non preoccupa in vista dell'esordio in Serie A contro la Roma. Lo scrive TMW