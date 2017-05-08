Tmw: lo Zenit torna su Paulo Sousa. L'offerta della società russa...
Lo Zenit San Pietroburgo torna su Paulo Sousa: secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb, la società russa avrebbe proposto all'attuale tecnico della Fiorentina un contratto di tre ann...
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2017 21:05
Lo Zenit San Pietroburgo torna su Paulo Sousa: secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb, la società russa avrebbe proposto all'attuale tecnico della Fiorentina un contratto di tre anni. Il portoghese, su cui qualche giorno fa sembrava piombato il Borussia Dortmund, è la diventato la prima scelta dello Zenit per il post-Lucescu. Questa la notizia riportata dalla nota redazione online della Fiorentina, che potrebbe presto diventare il leitmotiv dei prossimi giorni.