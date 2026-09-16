TMW: "Leggero affaticamento muscolare per Dragusin. Filtra cauto ottimismo in vista del Napoli"

Dragusin avrebbe avvertito il problema in tempo, evitando di correre rischi eccessivi

La Fiorentina è tornata al lavoro dopo la vittoria ottenuta contro il Pisa in Coppa Italia. La seduta odierna è stata principalmente dedicata al defaticamento, considerando le energie spese nella gara di ieri.



Particolare attenzione è rivolta alle condizioni di Radu Dragusin, uscito all’intervallo durante la sfida. Secondo quanto riportato da TMW, per il difensore rumeno si tratterebbe al momento di un leggero affaticamento muscolare.



Le prime sensazioni sono comunque positive. Dragusin avrebbe percepito il fastidio in tempo, permettendo così allo staff di evitare che la situazione potesse peggiorare. Al momento non sembrano esserci particolari motivi di preoccupazione, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire con maggiore certezza i tempi di recupero.