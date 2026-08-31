TMW, l’allenatore del Galatasaray vuole bloccare la cessione di Torreira. La Fiorentina attende
Torreira si allontana dai radar della Fiorentina. Torna il nome di Thorstvedt
Si complica la pista che porta a Torreira. Secondo quanto riportato da TMW, il tecnico del Galatasaray, Buruk, avrebbe chiesto alla società di bloccare la cessione del centrocampista uruguaiano, raffreddando così il possibile ritorno a Firenze.
La Fiorentina, però, continua a guardarsi intorno e potrebbe tornare su un nome già seguito in passato. Si tratta di Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo che sarebbe stato richiesto proprio da Fabio Grosso a inizio mercato. La situazione a centrocampo potrebbe dunque dipendere anche dalle uscite. In particolare, secondo TMW, per permettere un eventuale assalto a Thorstvedt dovrebbe partire Rolando Mandragora.