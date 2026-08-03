TMW: "La Lazio insiste per Brescianini. La Fiorentina apre al prestito senza obbligo di riscatto"
Gattuso spinge per portare Brescianini alla Lazio
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2026 12:23
La Lazio continua a spingere per Marco Brescianini. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nelle ultime ore avrebbe ripreso quota la trattativa con la Fiorentina per il centrocampista, individuato come uno dei principali rinforzi per i biancocelesti.
La novità riguarda la formula dell'operazione. La Fiorentina avrebbe infatti aperto alla possibilità di una cessione in prestito senza obbligo di riscatto, soluzione che permetterebbe alla Lazio di rispettare i vincoli imposti sul mercato in entrata. Adesso la palla passa al giocatore. Il club capitolino sarebbe infatti in attesa della risposta di Brescianini.