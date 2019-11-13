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TMW, la Fiorentina vuole lo svincolato Ben Arfa. Per prenderlo serve la cessione di Eysseric

Il trentaduenne più famoso di Clamart, Hatem Ben Arfa, scalpita per rientrare nel calcio che conta. E potrebbe farlo a sorpresa anche in Italia, dove da tempo è sul taccuino di più società. Il Genoa,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 13:02
TMW, la Fiorentina vuole lo svincolato Ben Arfa. Per prenderlo serve la cessione di Eysseric -
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Il trentaduenne più famoso di Clamart, Hatem Ben Arfa, scalpita per rientrare nel calcio che conta. E potrebbe farlo a sorpresa anche in Italia, dove da tempo è sul taccuino di più società. Il Genoa, la Sampdoria, un derby che poteva accendersi con forza già in estate e che potrebbe riproporsi anche a gennaio. Lex PSG è svincolato ma potrebbe essere anche un'idea per la Fiorentina. Già alla fine dell'ultima sessione di mercato, c'era stato un contatto tra le parti. I viola devono prima sistemare alcune situazioni in uscita come Eysseric nel reparto per poi valutare eventualmente il nome di Ben Arfa. Che vuole tornare. E punta l'Italia.

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