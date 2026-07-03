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TMW: "La Fiorentina sfida Genoa e Como per Renè Mitongo, attaccante prodigio dello Standard Liegi classe 2008"

La Fiorentina si inserisce nella corsa per il 18enni belga considerato in patria come nuovo Lukaku

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2026 22:48
TMW: "La Fiorentina sfida Genoa e Como per Renè Mitongo, attaccante prodigio dello Standard Liegi classe 2008" -
Calciomercato
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C'è un giovane dello Standard Liegi che in Italia stanno seguendo con grandissima attenzione ed è René Mitongo. Il 18enne belga ha impressionato per quello che è riuscito a fare nelle giovanili, ma anche per l'impatto che ha avuto con la prima squadra. Ecco che quindi diverse società di Serie A lo stanno monitorando per capire la fattibilità di un eventuale affare in estate.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sono soprattutto Fiorentina e Como ad aver mosso passi concreti per l'attaccante classe 2008, un giovane prospetto che tutti raccontano essere pronto ad affermarsi e che avrebbe chance di crescere con Grosso o con Fabregas. C'è però da segnalare anche la concorrenza del Genoa, che per il momento non è andato oltre una semplice richiesta di informazioni.
I numeri di Rene Mitongo, il futuro crack belga
Mitongo ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e ha già preso parte a 9 partite con lo Standard Liegi. Nelle Under si è già messo in mostra a suon di gol, stessa cosa per quanto riguarda le nazionali: sono 12 i gol in 25 partite tra Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19 del Belgio come riportato da TMW.

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