TMW: "La Fiorentina sfida Genoa e Como per Renè Mitongo, attaccante prodigio dello Standard Liegi classe 2008"

La Fiorentina si inserisce nella corsa per il 18enni belga considerato in patria come nuovo Lukaku

C'è un giovane dello Standard Liegi che in Italia stanno seguendo con grandissima attenzione ed è René Mitongo. Il 18enne belga ha impressionato per quello che è riuscito a fare nelle giovanili, ma anche per l'impatto che ha avuto con la prima squadra. Ecco che quindi diverse società di Serie A lo stanno monitorando per capire la fattibilità di un eventuale affare in estate.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sono soprattutto Fiorentina e Como ad aver mosso passi concreti per l'attaccante classe 2008, un giovane prospetto che tutti raccontano essere pronto ad affermarsi e che avrebbe chance di crescere con Grosso o con Fabregas. C'è però da segnalare anche la concorrenza del Genoa, che per il momento non è andato oltre una semplice richiesta di informazioni.

I numeri di Rene Mitongo, il futuro crack belga

Mitongo ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e ha già preso parte a 9 partite con lo Standard Liegi. Nelle Under si è già messo in mostra a suon di gol, stessa cosa per quanto riguarda le nazionali: sono 12 i gol in 25 partite tra Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19 del Belgio come riportato da TMW.

