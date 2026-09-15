TMW: “Kean è dietro Douvikas nelle gerarchie: deve lavorare per raggiungere il livello del greco”

Kean, la strada è ancora in salita: al Como parte dietro Douvikas

Moise Kean è finalmente partito titolare con il Como, ma la sua prima da protagonista non ha ancora restituito le risposte che ci si aspettava dall’attaccante arrivato per 35 milioni di euro più bonus. Contro il Parma ha giocato poco più di un’ora, mostrando impegno e grande disponibilità al sacrificio, ma anche una certa difficoltà a entrare nei meccanismi offensivi della squadra.



Fabregas, però, ha escluso problemi di condizione fisica: Kean si sta allenando bene. Il nodo, dunque, sembra essere soprattutto l'intesa con i compagni e l'adattamento a un calcio diverso. Un aspetto che inevitabilmente pesa, considerando l'investimento fatto dal Como e le aspettative che accompagnavano il suo arrivo.



E c'è un dato che fa ancora più rumore. Secondo TMW, Kean parte ancora dietro Douvikas nelle gerarchie offensive. Il greco, arrivato quasi in sordina, si è invece imposto come uno degli attaccanti più affidabili della Serie A, soprattutto guardando al rendimento nel 2026.



Il talento e il passato dell'ex Fiorentina non sono in discussione, ma oggi non bastano. Kean dovrà dimostrare sul campo di meritarsi quella maglia da titolare che, almeno sulla carta, sembrava essere sua. E per farlo dovrà necessariamente alzare il livello e ridurre il divario con Douvikas.